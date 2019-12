Målvaktstalang klar för Mjällby: ”Ser en oerhört ljus framtid”

Fakta

In: Jasin Khayat, Norrby, Mamudo Moro, Helsingborgs IF, Marcus Lantz (tränare), Kopparbergs/Göteborg, Noel Törnqvist, IS Halmia.

På väg in: Dzenis Kozica, Djurgården, Besard Sabovic, Djurgården.

Ut: Jesper Johansson, slutat, Nino Irgolic (lån), NK Maribor, William Kvist, Varbergs BoIS, Felix Konstandeliasz, Jakob Ottosson, klubb ej klar, Philip Persson, Bromölla, Omar Dampha (lån), Bromölla, Milos Milojevic (tränare).

På väg ut: Michael Omoh, Suwon FC (Sydkorea), Charbel Georges.