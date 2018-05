Nytt finalbesked att vänta: ”Ska inte måla fan på väggen, men...”

Att HK Malmö tog sig till SM-final gör det svårare att få ett fullsatt Scandinavium. Men SEH-basen Peter Gentzel är tveksam till om det påverkar framtidens finalupplägg.

– Det är ingen enkel ekvation, säger han.

Hur SM-finalerna på dam- och herrsidan ska avgöras har varit en het fråga under flera säsonger och redan till nästa säsong kan det nuvarande upplägget skrotas.

Klubbarna kommer att diskutera frågan under finaldagarna när Svensk Elithandboll (SEH) har medlemsmöte och Svenska Handbollförbundet måste ha ett besked senast måndagen den 14 maj.

Peter Gentzel, vd på SEH, är själv kluven.

– Det är så många olika faktorer som väger in, både när det gäller det sportsliga och det ekonomiska. Upplägget med en SM-final har gått plus under många år och gör förhoppningsvis det i år också. Hur skulle det se ut om till exempel Redbergslid eller Önnered gick till final nästa år och det spelas i bäst av fem? Man ska inte måla fan på väggen, men då skulle det spelas i hallar som gör att man inte kan räkna hem pengarna, säger han.

Av vinsten som SEH gör vid SM-finalerna får de två herrlagen 450 000 kronor och damlagen 150 000 kronor. Dessutom delar Svenska Spel ut en bonus på 100 00 kronor till vinnaren och 50 000 kronor till tvåan.

Förra året var sågs finalen mellan IFK och Alingsås bara av 9 876 åskådare i Malmö Arena. Och inte mycket talar för att det blir slutsålt i Scandinavium det här året.

– Nej, det tror jag inte att det blir. Men vi kämpar på för att fylla den, säger Peter Gentzel.

Hur reagerade du på att Malmö tog sig dit och inte Alingsås?

– Det är väl inte någon vild gissning att Alingsås hade lockat mer publik, men samtidigt spelar Malmö en välförtjänt final och i mina ögon är det de bästa lagen som står i final.

Hur ser biljettläget ut just nu?

– Det har blivit rätt bra fart de senaste dagarna och onsdags hade vi 7 000 sålda biljetter, säger Peter Gentzel.