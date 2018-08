Stora kallduschen: KFC tappade segern efter chockmål

Kristianstad FC–Ljungskile SK 1–1 (1–0)

Målen: 1–0 Armin Aganovic, straff (43) , 1–1 Aniekpeno Christopher Udo (90+2).

Varningar, KFC: Paulo Ippolito, Abdussalam Magashy, Saikou Jawneh, Armin Aganovic. Publik: 353.

Domare: Tess Olofsson, Malmö.

Kristianstad FC: Robertino Kljajic (mv) – Truls Verngren, Paulo Ippolito, Armin Aganovic (K), Saikou Jawneh – Mohammed Kweder (ut 57), Abdussalam Magashy, Santagio Ferretti Maximiliano Cabana (ut 85) – Noah Christoffersson (in 78), Hassan Lawrence.

Ersättare: Joel Hallgren (mv), Axel Jidorf (in 57), Oskar Malmgren (in 85), Dragos Farcas Lohan, Dardan Dakaj, Fabian Velander, Elvis Rama (in 78).

Kungaligan:

3: Abdussalam Magashy.

2: Paulo Ippolito.

1. Maximiliano Cabana.