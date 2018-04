Succéstart för lokala lag på USM

Foto: Christine Olsson/TT

Efter första dagens spel i USM-slutspelet i handboll har de lokala lagen radat upp segrarna.

IFK:s P18 har bjudit på en rysarseger mot Hammarby medan det ena IFK-laget i P14-klassen redan är klart för semifinal.

IFK Kristianstads P18 har spelat en match och den vanns mot Hammarby med 21–20 efter en storartad vändning i slutet av matchen. IFK låg under med 17–20 men under matchens nio sista minuter höll man nollan och under de sju sista minuterna gjorde man 4–0 på Hammarby. Wilmer Mårtensson, sjumålsskytt, gjorde det avgörande målet med tio sekunder kvar. IFK:s A-lagsspelare Valter Chrintz svarade för sex mål.

I P16-klassen vann förhandsfavoriten Åhus Handboll med klara 28–20 mot Tyresö och i P14-klassen, där IFK Kristianstad har två lag med, är IFK:s ena lag redan klart för semifinal efter två segrar under fredagen. Det andra IFK-laget noterades för en seger och en förlust och spelar på lördagen en direkt avgörande match mot Lödde Vikings om en plats i semifinalerna. IFK:s P14 kan alltså få med två lag till spelet om medaljerna.

På tjejsidan har det också gått bra. Kristianstad HK:s F14-lag har vunnit mot Kungälv med 16–12 och spelar sin andra match klockan 20.15 på fredagskvällen. Lugi står då för motståndet.

