Kristianstads DFF–IFK Kalmar 4–1 (2–0)

KDFF: Therese Ivarsson 3, Tilde Olsson.

Så spelade KDFF: Moa Olsson – Hanna Sandström (ut 75), Kajsa Törnkvist, Therese Ivarsson, Mia Carlsson (ut 65) – Alice Nilsson, Becky Edwards, Tilda Persson – Sofia Hagman, Amanda Edgren, Saga Jontoft (ut 55).

Ersättare: Evelina Duljan (in 75), Tilde Olsson ( in 55), Bea Thornberg (in 65).