Tränarens ilska efter chockmålet: ”Sjukt jävla besviken”

Mjällby AIF–Oskarshamns AIK 1–1 (1–0)

Målen: 1–0 (17) Bubacarr Jobe, 1–1 Sebastian Huenul Helgesson.

Varningar, Mjällby: Jesper Gustavsson, Bubacarr Jobe.

Publik: 1 335 åskådare (Strandvallen).

Mjällby AIF: Jesper Johansson (mv) – Jesper Löfgren, Mohammed Mbye, Axel Norén, Oskar Sverrisson – Prosper Kasim, Jesper Gustavsson (ut 73), David Löfquist (K), Joel Nilsson (ut 66) – Bubacarr Jobe, Izuchukwu Emeh (ut 86).

Bänken: Oscar Ekman (mv), Amer Eriksson Ibragic, Simon Dimitrijevic (in 73), Omar Dampha, Jacob Bergström (in 86), Taylor Silverholt, Mirza Halvadzic (in 66).