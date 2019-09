Foto: Johan Nilsson/TT

Blött, blött, blött. Upp mot 35 millimeter faller över Skåne under tisdagen och det finns fortsatt risk för översvämningar.

Risken för stora regnmängder gäller enligt SMHI fram till tisdagskvällen. Det kan bland annat leda till översvämningar i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag samt översvämmade vägar.

När SMHI går ut med att det finns en risk är prognosen mer osäker än när det handlar om en vädervarning. Och det blir stora lokala variationer i det skånska vädret.

– Det blir väldigt skurbetonat, och främst i den södra delen av Skåne. Tidvis kommer det större mängder, säger meteorolog Moa Hallberg på SMHI.

Enligt SMHI ser det ut att lokalt falla i alla fall 35 millimeter regn.

– Det ligger ett lågtryck som rör sig upp och sedan tar en liten snurr över Skåne. Så det kommer nya regn även under kvällen, säger Moa Hallberg.

Under natten ser regnmolnen ut att dra bort och under onsdagen blir det inledningsvis uppehåll. Men under onsdagskvällen kommer nya regn in över Skåne.

– Men det blir inte samma mängder, säger Moa Hallberg.

Veckan fortsätter sedan med ostadigt väder. Även fredag kan det komma en hel del regn.

– Då kan det också komma lite större mängder. Men mest verkar det komma under tisdagen.