Analytiker spår dålig H&M-rapport

H&M tampas med en svag försäljning. Online har bolaget relativt höga rörelsemarginaler, nästan 16 procent, meddelade företaget under kapitalmarknadsdagen i februari. Men butikshandeln utgör fortfarande 88 procent av koncernens totala omsättning och hittills i år har försäljningen legat på en nolltillväxt. Aktien har rasat från 360 kronor 2015 till under 150 kronor i dag.

Fallande försäljning

– Grundproblemet är den fallande försäljningen. Ett antal riktigt snabbväxande företag fokuserar på att helt sälja på nätet, och flera av de traditionella butikskedjorna brottas med samma problem, säger Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB.

Han tror på en "väldigt svag rapport" under torsdagen då H&M presenterar sina halvårssiffror. Bolaget redovisade en vinst före skatt på 1 263 miljoner kronor för perioden december-februari. Första kvartalet 2017 låg vinsten på 3 212 miljoner kronor.

– Vi tror att vinsten minskat med en fjärdedel jämfört med föregående år.

Klädjättens nya varumärken inkluderar COS, & Other Stories och Arket men 9 av 10 butiker är fortfarande traditionella H&M-butiker. Vd Karl-Johan Persson räknar med att e-handeln och new business kommer att växa med över 25 procent under 2018.

– De nya koncepten verkar utvecklas bättre. Men även om de delarna växer med 25 procent så är fortfarande tre fjärdedelar gamla H&M-butiker, och det är där de stora problemen finns, säger Esbjörn Lundevall.

Växande varulager

Det samlade varulagret expanderade till ett värde på 35 miljarder kronor vid utgången av det första brutna kvartalet, en ökning med 7 procent jämfört med samma tidpunkt året innan. Företagsledningen meddelade då att detta skulle leda till ökade prisnedsättningar, och frågan är om man nu lyckats krympa det kostsamma klädberget.

– Varulagret är ett stort orosmoln, så det är definitivt en viktig siffra i rapporten. De har legat och byggt lager ett antal kvartal i rad nu. De har försökt med realisationsförsäljningar - men det verkar inte ha fått den effekt man hoppats på, säger Esbjörn Lundevall.