Avgastester på både apor och människor

Süddeutsche Zeitung och Stuttgarter Zeitung rapporterar att bilföretagens gemensamma forskningssatsning EUGT använt sig av ett 20-tal försökspersoner i Aachen som fick inandas kväveoxid, en giftig gas som bland annat finns i dieselavgaser. Uppgifterna kommer bara ett par dagar efter att The New York Times i sin tur, avslöjat att Volkswagen låtit stänga in apor i ett lufttätt rum för att därefter låta djuren titta på tecknade tv-serier samtidigt som de inandades avgaser från en Volkswagen Beetle.

Båda rapporterna är väldigt genanta för bolagen. VW avslöjades 2015 ha fuskat med utsläppstester för mer än elva miljoner bilar, allt för att de skulle verka som att de släppte ut mindre avgaser än vad som egentligen skedde.

Volkswagen har hittills dementerat uppgifterna kring tester på apor och sagt att man "tar avstånd från alla former av djurtester".

Daimler tar avstånd från numera nedlagda EUGT, och säger sig ha inlett en utredning av hur det hela kunnat få hända.