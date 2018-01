Bättre än väntat av SCA

Skogsbolaget SCA redovisar ett oväntat stort vinstlyft för fjärde kvartalet 2017.

Vinsten lyfte till 779 miljoner kronor, mot 509 miljoner kronor motsvarande period 2016. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 720 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

SCA beskriver marknadsutvecklingen under fjolårets som positiv för alla produkter utom tryckpapper, där marknaden har varit stabil efter en viss förbättring under slutet av året.

"För trävaror, massa och kraftliner har det skett prisökningar under året. Dessa prisökningar har genomförts successivt. Priset för tryckpapper minskade under första halvåret och har varit stabilt under andra delen av året", skriver SCA i sitt bokslut.

Omsättningen uppgick till 4 242 miljoner kronor, jämfört med 3 939 miljoner kronor ett år tidigare.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 1:50 kronor per aktie. Förra året lämnades ingen utdelning till aktieägarna.

Analytiker hade i snitt förutspått en utdelning på 1:17 kronor.