Stockholmsbörsen faller tillbaka i den inledande handeln efter flera dagars uppgång. Stor börsvinnare är Com hem efter att bolaget gått samman med Tele 2.

Efter cirka tio minuters handel ligger det breda OMXS-indexet på minus 0,3 procent. Nedgången är bred, nästan samtliga tungviktare sjunker på OMX30-listan.

Sämst går flera av aktierna som toppade vinnarlistan i går. Electrolux tappar 1,2 procent, SSAB en procent.

Morgonen stora nyhet är sammanslagningen av Tele 2 och Com hem där Tele 2 formellt lägger ett bud på Com hems aktier. Tele 2 pendlar kring nollstrecket medan Com hem-aktien skjuter i höjden med runt tio procent.