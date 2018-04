Cambridge Analytica-historien - vad har hänt?

Hur började det?

Cambridge Analytica startades 2013 och hade då, enligt New York Times, mestadels brittisk personal. De anlitades av den republikanske senatorn Ted Cruz presidentvalskampanj 2016 men har blivit mest kända för sina insatser under Donald Trumps kampanj samma år.

Vad gör de?

Enligt företagets marknadsföring tillhandahåller företaget konsumentdata, riktad marknadsföring och andra datarelaterade tjänster till både näringslivet och politiska kunder. Enligt företagets hemsida finns en dagstidning, ett damklädesmärke och ett amerikanskt försäkringsbolag på kundlistan. Cambridge Analytica har, åter enligt den egna hemsidan, kontor i New York, Washington, London, Brasilien och Malaysia.

När uppmärksammades de?

Efter att Donald Trump valdes till president i USA 2016, delvis med hjälp från Cambridge Analytica, gav sig företagets vd Alexander Nix ut för att sälja in sig hos potentiella kunder. Ett av säljargumenten var att företaget kunde erbjuda psykologiska profiler av konsumenter och väljare för att mer effektivt än med traditionell marknadsföring påverka mottagarna.

Vad anklagas de för?

Under 2014 skaffade Cambridge Analytica uppgifter om 87 miljoner Facebook-användare på ett sätt som var bedrägligt både mot användarna och mot Facebook, enligt ett avslöjande i tidningarna New York Times och London's Observer. Uppgifterna samlades in via en Facebook-app, ett personlighetstest, som skapats av den brittiske akademikern Aleksandr Kogan. Omkring 270 000 personer laddade ner appen och loggade in med sin Facebook-inloggning, enligt Facebook. Appen samlade sedan in de inloggades Facebook-data, exempelvis namn, ort, ålder, kön och vilka sidor de gillat, och även data om de inloggades Facebook-vänner. Aleksandr Kogan vidarebefordrade den insamlade datan till Cambridge Analytica. Enligt Facebook har Aleksandr Kogan, som uppgav att uppgifterna skulle användas i akademiskt syfte, brutit mot Facebooks regler när han vidarebefordrade materialet till Cambrigde Analytica.

Vad är deras förklaring?

Cambridge Analytica har uppgett att de inte visste att Aleksandr Kogan bröt mot Facebooks regler när han vidarebefordrade materialet till dem. De har också uppgett att de raderade materialet när de fick kännedom om regelbrottet 2015.

Vad händer nu?

Enligt New York Times och London's Observers granskning raderade inte Cambridge Analytica materialet från Facebook 2015. Facebook uppger att de nu pressar företaget för att få svar på om datan fortfarande finns kvar och har anlitat en it-forensiker för att få hjälp med att utreda detta. Facebooks utredare kan dock få hejda sig lite. Den brittiska datainspektionen ICO har uppmanat Facebook att avbryta sin egen utredning. ICO har lämnat in en ansökan om att göra en husrannsakan hos Cambridge Analytica för att få tillgång till deras servrar och få klarhet i hur informationen från Facebook använts. I USA har delstatsåklagarna i Massachusetts och Connecticut inlett utredningar om hur Facebook-datan har behandlats. Enligt The Washington Post kan Facebook, i teorin, dömas till mångmiljardböter då hanteringen av den personliga informationen kan ha brutit mot landets förordningar, något som den federala handelskommissionen (FTC) i USA i så fall avgör.