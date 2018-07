Djupdykning för Ryanair

Lägre biljettpriser i kombination med högre bränsle- och personalkostnader fick flygbolaget Ryanairs resultat att falla. Under det andra kvartalet i år gjorde den irländska lågprisjätten en vinst på 319 miljoner Euro jämfört med 374 miljoner Euro under motsvarande period i fjol.

Resultatet överträffade dock analytikernas förväntningar som, enligt Ruters låg i snitt på 305 miljoner Euro.

Ryanairs biljettpriser föll i snitt med fyra procent under det första kvartalet i år och steg en procent under det andra kvartalet. Detta var lägre än vad bolaget räknat med under den vanligtvis hektiska sommarperioden. Varmt väder, högre konkurrens och en serie med strejker bland personalen har bidragit till prissänkningarna.

Bland annat ställdes 30 flygningar in den 12 juli när piloter på Irland strejkade. Den 25 och 26 juli ska cirka 600 flygningar ställas in då kabinpersonalen går i strejk.