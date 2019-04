Fler bostadsrätter till salu

En trögare marknad gör att utbudet av bostadsrätter till salu växer sig allt större, enligt bostadssajten Hemnet.

Under föregående månad var utbudet det största på sex år under en enskild marsmånad. Ökningen var nio procent, till 21 261 bostadsrätter, jämfört med mars i fjol. I Stockholms län var ökningen ännu större än så, plus elva procent, men något lägre än i de andra storstadsregionerna, enligt Hemnet.