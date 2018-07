Fortsatta flaskhalsar hos urstarka Volvo

– Jag står här som en stolt vd i dag, över vad Volvo har åstadkommit, säger Martin Lundstedt i en intervju med TT.

Koncernchefen har drygt 103 miljarder skäl att jubla då omsättningen under det andra kvartalet kom in högre än någonsin tidigare. Även bolagets tidigare lönsamhetsproblematik verkar vara under kontroll med en rapporterad rörelsemarginal på 11,1 procent.

Fortsatta produktionsproblem

Dock innebär den höga efterfrågan fortfarande flaskhalsar i produktionen. Särskilt drabbat är Volvos affär i Nordamerika.

– Vi har fortfarande ett väldigt ansträngt läge i Nordamerika och det ser vi gäller för hela industrin, inte minst då det gäller tillgången på arbetskraft bland våra underleverantörer.

Någon mirakelkur för att komma runt de bestående produktionsgisslen finns dock inte, enligt Lundstedt som i vissa fall tvingats erbjuda personal till bolagets underleverantörer.

– Vi har till och med hjälpt till med bemanning för att temporärt stötta upp och i andra fall handlar det om investeringar i maskiner. Men någon generell medicin finns inte.

I andra affärsområden pekar dock vd:n på att läget med flaskhalsar börjar stabiliseras. I Europa har framför allt drivlineverksamheten, vilket erfor produktionsproblem redan för ett drygt år sedan, åter börjat rulla enligt plan.

Slutsålda i vissa regioner

Medan Volvos resultat och försäljning slog marknadens förväntningar nådde dock inte orderingången riktigt hela vägen, enligt Danske Banks analyschef Björn Enarson.

– Det som sticker ut negativt är orderingången som är något svagare än väntat och sedan finns alltid en konjunkturoro. Den är väl högre nu än annars, men som jag tolkar Volvo har de varit mer selektiva när de väljer vilka order som gäller.

Han tillägger att Volvo i vissa regioner valt att vara slutsålda för att inte ta på sig mer order.

– De har dessutom arbetat med att välja order där man har högre lönsamhet.

Och i perioder av starka uppgångar är det inte mer än naturligt att flaskhalsar i produktionen uppstår, enligt vd:n Lundstedt.

– Skulle det inte vara så hade vi haft ett system allt för överdimensionerat, det tror jag man måste acceptera.

Om Volvo har nått toppen vill vd:n Lundstedt inte spekulera i. Han säger att prognoserna pekar mot en fortsatt hög efterfrågan i Europa och Nordamerika, men understryker vikten av att vara ett flexibelt företag som kan anpassa sig efter marknadsförändringar.

Förespråkar frihandel

Sedan tullarna på stål och aluminium infördes har företaget sett en kostnadsökning i produktionsledet som förs vidare till kunderna.

– Vi är en väldigt global koncern med affärer i över 190 länder. Vi är beroende av fungerande handelssystem och stora förespråkare för frihandel, säger Lundstedt och tillägger att företaget följer utvecklingen av det pysande handelskriget noga.

På frågan om hur utsatt Volvo är vid en eventuell eskalering svarar Lundstedt att företaget är flexibelt och har kapacitet för att klara av till exempel flaskhalsar i produktionskedjan. Koncernen har ett relativt bra skydd mot handelsbarriärer i form av produktion på flera kontinenter, säger han.

När handeln inleddes på Stockholmsbörsen steg Volvos aktie med 3 procent. Vid 11-tiden fortsatte lastbilstillverkaren att klättra uppåt 2,9 procent.