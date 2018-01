Det handlar om den kritiserade reklambilden med en svart pojke som bär en tröja med texten "Coolest monkey in the jungle". Modeföretaget har bett om ursäkt och dragit in annonsen men reaktionerna fortsätter.

På olika håll i Sydafrika, bland annat i Johannesburg, har butiker vandaliserats sedan ett oppositionsparti manat till handling, uppger SVT Nyheter.

– Det radikala partiet EFF ligger bakom protesterna och kräver nu att H&M-butiker ska stänga, säger SVT:s Afrikakorrespondent Johan Ripås.

"Konsekvens av rasism"

EFF-parlamentarikern Floyd Shivambu skriver på Twitter att klädkedjan nu får ta konsekvenserna av "sin rasism":

"Alla rationella människor borde vara eniga om att butiken inte bör tillåtas fortsätta bedriva verksamhet i Sydafrika", skriver han.

På grund av vandaliseringen och protesterna har H&M beslutat att stänga alla butiker i Sydafrika under lördagen.

"Personal och våra kunders säkerhet är det viktigaste för oss och vi har stängt samtliga våra butiker i Sydafrika på grund av de pågående protesterna. Vår personal på plats övervakar situationen noggrant", skriver H&M i ett pressmeddelande.

Internationell kritik

Annonsen har kritiserats internationellt, bland annat av den amerikanske basketstjärnan LeBron James, en av idrottsvärldens största profiler, med över 30 miljoner följare på sociala medier.

Bland andra som upprörts finns den kanadensiske artisten The Weeknd, eller Abel Tesfayes som han egentligen heter.

"Vaknade i morse och blev chockad och besvärad av den här bilden. Jag känner mig djupt stött och kommer inte att arbeta med H&M mer", skrev han nyligen på Twitter.

Förra våren gjorde The Weeknd gästkollektionen "Spring icons selected by The Weeknd" för H&M som sedan följdes upp med en höstkollektion.

Medier som brittiska The Telegraph och amerikanska CNN och The Washington Post har uppmärksammat annonsen.