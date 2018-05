Högsta byggtakten på 25 år

En högre byggtakt för bostäder har inte uppmätts av SCB sedan 1992, då 51 319 lägenheter färdigställdes.

En majoritet av fjolårets färdigställda lägenheter, 35 783, fanns i flerbostadshus medan 12 444 fanns i småhus.

Ovanpå nybyggena gav ombyggnationer ett tillskott på 3 368 lägenheter, vilket lyfter det totala tillskottet av bostäder i fjol till 51 595 lägenheter, skriver SCB.

Fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter var relativt jämn, med 49 procent hyresrätter och 51 procent bostadsrätter.

Hälften av de färdigställda lägenheterna finna i något av de tre storstadsområdena. Men flest nybyggda lägenheter per invånare uppmättes i Örebro län, där det färdigställdes 7,9 lägenheter per tusen invånare, vilket kan jämföras med ett rikssnitt på 4,8 nybyggda lägenheter per tusen invånare. Det var andra året i rad som Örebro län toppade statistiken.