I eftermiddag höjer Spotify börsvolymen

Klockan 15.30 svensk tid öppnar New York-börsen och musiktjänsten Spotify får första gången ett officiellt värde, även om det kan ta någon timme innan börsen sätter ett snittpris baserat på de köp- och säljorder som kommer in. Till skillnad från andra mer normala börsförfaranden saknas ett startpris. Eftersom nuvarande ägare inte tar in några nya pengar, nyemission, eller har åtagit sig att sälja en viss mängd aktier, sker en så kallad direktnotering. Då finns heller inget förbestämt pris att utgå ifrån.

Bedömare räknar därför med en mycket svängig handel när det är högst oklart hur många som är beredda att sälja. Även mängden köpare är högst osäkert. Men Johanna Kull, sparekonom på nätmäklaren Avanza med många småsparare, räknar med ett stort svenskt intresse, kanske det största hittills för en nynoterad utländsk aktie som i detta fall dessutom är ett svenskt bolag.

Stora kast

– Spotify är spännande, omtalat och är en tjänst som många använder sig av. Därför har de möjligheten att segla upp som den populäraste utländska aktien bland svenska privatsparare, säger Johanna Kull.

Men, risken är hög, varnar hon:

– Mycket tyder på stora svängningar för aktiekursen under den första handelsdagen.

Den värdering som hittills har funnits att tillgå är de affärer som gjorts mellan diverse större Spotifyägare och som nämns i prospektet. Där hamnar värdet någonstans mellan 150 och 180 miljarder kronor, baserat på affärer i början av året.

Tillväxt före vinst

Bedömare har ifrågasatt den värderingen. Det är mycket att leva upp till innan Spotify är där. I fjol blev det en förlust på tolv miljarder kronor, på en försäljning på 40 miljarder kronor. I år spår Spotify-ledningen en försäljning på 50 miljarder kronor och en förlust i storleksordningen 2-3 miljarder kronor.

Hittills har Spotifys uttalade mål legat på tillväxt och att behålla ledartröjan på. Resultatet kommer tills vidare i andra hand.

Blir det tidiga floppar på den säljprognosen kan därför aktien rasa snabbt, varnar Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.