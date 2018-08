Ingen värmesvacka för TUI

Trots värmeböljan i Europa är sommarens resebokningar fler än i fjol, enligt tyska TUI. Och resejätten räknar fortfarande med att vinsten under det innevarande räkenskapsåret ska stiga.

Men under april-juni, som är det tredje kvartalet i TUI:s räkenskapsår, minskade den underliggande vinsten, enligt måttet ebita, med 7,4 procent till 205,1 miljoner euro (cirka 2,1 miljarder kronor). TUI drar i regel in mest pengar under räkenskapsårets sista kvartal.

Under helåret räknar TUI med att den underliggande vinsten stiger med tio procent, exklusive valutakurseffekter.

I förra veckan sänkte den brittiska TUI-konkurrenten Thomas Cook sin prognos för helåret, med hänvisning till att värmen fått många semesterfirare att skippa sista minuten-resan.