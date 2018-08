Kinas miljömedvetenhet positiv för LKAB

Den ökade miljömedveten i Kina innebär nämligen att LKAB får bättre betalt för sin järnmalm, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– Kina har gått från en stark expansionsfas till en mer hållbarhetsfas. Ett sätt att öka produktiviteten och minska utsläppen är att råvaran håller en hög kvalitet. Det har lett till att efterfrågan på högvärdig malm har ökat, men tillgången har fortsatt varit begränsad, säger Mathias Jarlbring, ansvarig för marknadsanalyser på LKAB, till Ekot i Sveriges Radio.

Omkring 85 procent av gruvbolagets produkter består av så kallade pellets, det vill säga järnmalmskulor. Under året har priset på dessa legat i spannet 100-120 dollar per ton. För finmalen järnmalm handlar det snarare om 60-80 dollar per ton.

För LKAB innebär det gynnsamma prisläget på högvärdiga malmprodukter och den starka efterfrågan extra klirr i kassan. En utveckling som Jarlbring tror håller i sig även framöver.

– Trenden är att vi går mot skärpta miljökrav, även globalt. Det talar för högvärdiga järnmalmsprodukter även framgent.