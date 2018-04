Krisande nätjätte oroar marknaden

När rapportfloden i USA går in på sin tredje vecka är det de stora amerikanska nätjättarna som står i centrum. Den inleddes av Googles Alphabet och följs de kommande dagarna av Twitter och e-handelsbolaget Amazon.

Och så förstås plattformsgiganten Facebook, som i morgon presenterar sina nyckeltal efter en krisartad månad.

Efter det att skandalen med dataanalysföretaget Cambridge Analytica bröt ut i mitten av mars har onlinejättens aktie backat med närmare nio procent, vilket innebär ett mångmiljardtapp i bolagets börsvärde. Dataläckan tvingade även Facebooks vd och grundare Mark Zuckerberg inför den amerikanska kongressen, där han grillades av landets förtroendevalda i timslånga utfrågningar.

Ökande säkerhetskostnader

Utöver den förtroendekris bolaget står inför bland allmänheten och politiker höjer nu analytikerkåren varningsflagg för ökade driftskostnader på grund av omfattande säkerhetsåtgärder som är att vänta under 2018.

"Vi och de allra flesta investerarna räknar inte med att Facebook kommer att tillkännage en minskning av sina driftskostnader", kommenterar Deutsche Banks analytiker till brittiska tidningen The Telegraph.

Vidare säger andra analytiker att de inte skulle bli överraskade om ökningen av driftskostnaderna hamnar i den högre delen av det spann som Facebook aviserade i höstas, någonstans kring 60 procent för helåret.

Annonsörernas syn

Ett annat orosmoln inför bolagets delårsrapport är hur den senaste månadens skandal har påverkat Facebooks annonsörer och i slutändan bolagets huvudsakliga affär, nämligen annonsintäkterna.

"Facebook har under året fått mycket medieutrymme, men av helt fel skäl med negativa rubriker kring Cambridge Analytica och dataläckor. Kvartalsrapporten kan mycket väl ge oss en indikation på hur stor skada skandalen hittills har haft på bolagets annonsintäkter", säger finansinstitutet CMC Markets chefsanalytiker Michael Hewson till den kanadensiska tidningen The Globe and Mail.

Trots det väntas Facebook redovisa ett starkt resultat på onsdagen. Dels tack vare den fortsatt starka konjunkturen i USA och dels för att amerikanska bolag fått en lägre skattekvot sedan president Donald Trump drivit igenom sitt skattepaket i januari.