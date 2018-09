KTH rankas högst i Norden av arbetsgivarna

Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, KTH, är den högskola i Norden som har högst förtroende bland arbetsgivare, enligt utbildningsföretaget Quacquarelli Symonds. Utbildningsföretaget har listat de 500 skolorna i världen som imponerar mest på arbetsgivare, skriver DI.

KTH hamnar på plats 76 i världen. Chalmers tekniska högskola i Göteborg kommer lite längre ned på plats 80.

Högst upp på listan kommer Massachusetts Institute of Technology i USA, följt av Stanford University i USA, University of California, USA, Harvard University, USA och på femte plats University of Sydney i Australien.