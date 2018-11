Många vill ha del av spelkakan

Det är bråda dagar på Lotteriinspektionen. Den nya lagen ska börja gälla den 1 januari och med mindre än två månader till det nya året ligger 79 ansökningar om spellicens och väntar på att behandlas klart.

– Det kommer faktiskt fortfarande in ansökningar. Det har kommit in ett antal nu i början av november, trots att det är ganska sent. De första som beviljas licenser ska få besked i mitten av månaden, säger My Hamrén, pressansvarig på Lotteriinspektionen.

Det kan bli ont om tid för alla som vill vara med och ta del av den stora spelkakan även efter nyår, och det gäller såväl de stora välkända spelbolagen som nya aktörer som är mer okända i Sverige. Om de inte hinner få en licens får de inte lagligt finnas på den svenska marknaden, men då har heller inte Lotteriinspektionen kontroll över deras agerande.

TT: Hinner ni med alla ansökningar?

– De som kommit in nu alldeles nyss vågar jag inte uttala mig om. Det beror ju framför allt på hur kompletta ansökningshandlingarna är. Nästan alla ansökningar har behövt kompletteras. Men även om en ansökan har kommit in sent behöver inte det betyda att man inte får en licens, säger My Hamrén, som inte är alltför stressad.

– Det finns ju inget sistadatum. Livet fortsätter även efter den 1 januari. Det kommer ju komma fler aktörer som vill komma in på den svenska marknaden.