Navistar går bättre än väntat

Den amerikanska lastbilstillverkaren Navistar redovisar ett oväntat starkt resultat för det tredje kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår, avslutat i juli.

Omsättningen totalt lyfte 18 procent till 2,61 miljarder dollar. Försäljningen av lastbilar drog in 1,92 miljarder dollar under kvartalet, en ökning med 25 procent jämfört med ett år tidigare.

Nettovinsten under kvartalet steg till 170 miljoner dollar, från 37 miljoner ett år tidigare. Rensat för engångsposter blev det en vinst på 1 dollar per aktie, mot en snittprognos bland analytiker på 90 cent per aktie.

Navistar höjer sin försäljningsprognos för hela räkenskapsåret, som avslutas i oktober, till 10,1-10,4 miljarder dollar. Tidigare låg prognosen på 9,75-10,25 miljarder.