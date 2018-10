Pepsico sänker vinstprognos

Läsk- och snackstillverkaren Pepsico redovisar en högre vinst än väntat under tredje kvartalet 2018. Samtidigt gör den starka dollarn att bolaget sänker vinstprognosen för helåret med en procentenhet till 5:65 dollar per aktie.

Vinsten per aktie, rensat för engångsposter, landade på 1:59 dollar under tredje kvartalet. Analytikernas prognos var 1:57 dollar per aktie, enligt en Reuters-enkät.

Omsättningen steg med 1,5 procent till 16,5 miljarder dollar, motsvarande 148 miljarder kronor.