Plastpåseberget krymper, men målet inte nått

– Klarar du dig utan kasse eller måste du köpa en?

Den 1 juni är det ett år sedan klädkedjorna H & M, Kappahl och Lindex började ställa frågan till kunderna, i syfte att minska den miljöskadligt stora förbrukningen. Fler anslöt till kampanjen One bag habit som nu omfattar 20 kedjor.

Uppenbarligen är det många kunder som fiskar fram en medhavd påse, för Kappahl noterar en nedgång i förbrukningen med 70 procent och H & M med 58 procent sedan förra sommaren.

– Vi hade inte räknat med ett så bra resultat så snabbt. Men förklaringen är att våra kunder är så engagerade och vill bidra till att minska användningen av platspåsar, säger Felicia Reuterswärd, hållbarhetsansvarig vid H & M Sverige.

H & M kommer för övrigt att övergå till papperspåsar i höst.

65 ton plast

Naturskyddsföreningen samarbetar med kedjorna MQ, Joy och Apoteket Hjärtat som minskat plastpåseförbrukningarna med 50, 60 respektive 59 procent på ett år. I Apoteket Hjärtats fall motsvarar det drygt 10 miljoner färre plastpåsar, eller 65 ton plast.

– Vi bedömer att det blivit så bra effekt därför att butikerna bestämde sig för att ta ut en avgift för påsarna, trots att de inte behövde det, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Matvarujätten Coop noterar en minskning på 15 procent det senaste året. Men livsmedelskedjorna har å andra sidan tagit betalt för plastpåsarna i flera år.

Frivilligt

Kedjorna måste alltså inte ta betalt för plastkassarna. Och det är på frivillig basis som One Bag Habit och andra skänker överskottet från sin påsförsäljning till projekt för hållbar utveckling. Men plastpåsekonsumtionen måste minska kraftigt - det finns det EU-direktiv på.

I Sverige innebär det att alla butiker sedan förra året måste informera kunderna om plastens miljöpåverkan och redovisa hur många plastpåsar de säljer per år. EU-målet är att komma ned i 40 plastpåsar per person och år senast 2025. Sverige har en bra bit till målet - i fjol användes mer än 83 påsar per person, eller totalt 832 miljoner påsar.

I underkant

Men den siffran är sannolikt i underkant, säger Agnes Willén, handläggare vid Naturvårdsverket dit alla ska rapportera.

– Rapporteringskravet är nytt och det är inte säkert att det nått alla berörda. Det är inte heller säkert att alla rapporterat rätt, säger hon.

Därför är det också för tidigt att sia om Sverige kommer att nå EU-målet.

– Vi måste se några års rapportering först. Om det då visar sig att informationskravet inte räcker måste vi överväga fler åtgärder. Men attitydundersökningar visar att folk tänker på ett nytt sätt, och handelns egna initiativ är givetvis bra. Min gissning är att kombinationen av lagkraven och de frivilliga initiativen gjort att en bredare målgrupp nåtts, säger Agnes Willén.