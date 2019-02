Så slipper du köpa alla dyra sportlovsprylar

Slalomskidor, pjäxor, stavar och hjälm, och så kanske längdskidor, pulka och skridskor på det - sportlovet kan bli riktigt dyrt om allt måste köpas nytt. Men det går att undvika att bli ruinerad inför sportlovet.

– Vi har haft jättemycket folk, och faktiskt slagit rekord både när det gäller utlåning och besök inför sportlovet, berättar Fanny Sannerud, platsansvarig för Fritidsbankens verksamhet vid Frölunda torg i Göteborg.

Skidorna är heta

Nu är det framför allt skidor och pjäxor som efterfrågas, men en och annan vill också låna skridskor.

– Det är väldigt uppskattat att kunna låna, säger Fanny Sannerud.

Fritidsbanken, som är ett slags bibliotek för sportutrustning, lånar ut sportprylar under två veckor i taget helt gratis, berättar Henric Byström, kommunikationsansvarig för Fritidsbanken.

– Hos de flesta Fritidsbanker dominerar vinterutrustningen nu, säger han.

Hela familjer ska kunna låna sin utrustning för att åka iväg på vintersemestern, berättar Byström.

– Det går utmärkt att låna till hela familjen. Det är bra, för då kan man göra genomtänkta köp när man fått testa. Det är också bra om man vill pröva nya sporter.

Tar gärna emot utrustning

Likaså kan de som vuxit ur eller tröttnat på sina prylar lämna in dem, och vara säkra på att grejerna kommer till nytta.

– Vi har tre grundpelare. Alla får låna, och det är helt gratis. Det innebär att Fritidsbanken inte hanterar pengar, vi har inte någon depositionsavgift, inga påminnelseavgifter och inga ersättningskrav om något går sönder. Det bygger också på återbruk, det vill säga vi har det som vi får till skänks, vi köper inte in utrustning, säger Byström.

Just alpinskidor behöver ställas in för att bindningarna ska lösa ut på rätt sätt.

– Vi ställer in dem så att de passar pjäxan, men det är många parametrar att ta hänsyn till, som vi inte kan ta ansvar för. Vi rekommenderar därför att man betalar en liten summa till en sportaffär som är duktiga på just att ställa in skidorna.

Franchisekoncept fast gratis

Fritidsbankerna har vuxit snabbt, och finns nu på 89 olika ställen i landet, berättar han.

– Den första Fritidsbanken startades i lilla Deje i Värmland 2013. Då var inte fokus att den skulle växa, men det fungerade, och sedan dess har det gått fort.

Ofta drivs Fritidsbankerna av kommuner, eller med stöd av kommuner, berättar han.

– Vi är som ett slags franchisekoncept, fast gratis, säger Henric Byström.