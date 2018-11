De spår sämre konjunktur

"Tillväxten per person är nere på lika låga nivåer som under de problematiska åren under 70- och 80-talen. Till del drivs detta av stor befolkningsökning men också av en svag utveckling av produktiviteten", skriver arbetsgivarorganisationen i ett pressmeddelande.

Likt många andra bedömare spår SN:s ekonomer att BNP-tillväxten har toppat och avtar långsamt kommande år, från 2,4 procent i år till 1,8 respektive 1,7 procent kommande två år.

SEB räknar i sin tur med att tillväxten landar på 2,2 procent både i år och nästa år. I den förra prognosen spådde bankens ekonomer en tillväxt på 2,9 respektive 2,4 procent. Därmed har SEB också blivit något mindre optimistisk om arbetsmarknaden, som dock fortsätter att vara stark. Men arbetslösheten faller mindre än tidigare bedömning, från 6,7 procent i fjol till 6,3 procent både i år och nästa år.

Riksbanken spås höja styrräntan i december med 0,25 procentenheter och sedan väntar två höjningar per år för att nå 0,75 procent i slutet av 2020.