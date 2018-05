Rekordmånga sommarjobb chans för nyanlända

Tiotusentals lediga sommarjobb finns i Arbetsförmedlingens platsbank. Under december-april strömmade 105 000 lediga tjänster in till myndigheten. Siffran innebär ett nytt rekord, och kan jämföras med fjolårets 98 500 lediga jobb.

Både positivt och negativt

Det stora utbudet handlar till stor del om en allmän matchningsproblematik där de arbetssökande saknar rätt utbildning och kompetens, säger Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsanalytiker Johan Eklöf, men förklaras också med den rådande högkonjunkturen.

– Det är rekordmånga i Sverige som är sysselsatta, det leder till att det är rekordmånga som tar ut semester. Det är den enklaste analysen, att det behöver fyllas upp med personal, säger Eklöf.

Flest utlysta jobb finns inom vårdsektorn och transportsektorn.

– Hemtjänsten måste rulla på även sommartid, där ser vi att nästan varje kommun anmäler ett antal lediga platser. De söker i första hand undersköterskor, i andra hand vårdbiträden. Inom transportsektorn är det svårt att hitta personal med buss- och lastbilskörkort. Det finns även en enorm kockbrist i stora delar av landet som håller i sig ännu mer när turistsäsongen drar igång, säger Eklöf.

Bidrar till integrationen

Sommarjobben kan spela en viktig roll i integrationen av nyanlända.

– Arbetsmarknaden handlar väldigt mycket om att få kontakter, och konkurrerar man om vanliga tillsvidareanställningar konkurrerar man med väldigt många andra. Men just under sommaren har man chansen att lite enklare komma in hos en arbetsgivare och visa framfötterna, säger Eklöf.

I statistiken räknas inte sommarjobb som kommuner ordnar på egen hand åt gymnasieelever.