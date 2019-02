Spotify-aktien faller trots miljardvinst

Den oväntade och samtidigt historiska kvartalsvinsten var inte den enda milstolpen, enligt Daniel Ek. På en telefonkonferens berättar han att Spotifys användare under kvartalet sammantaget lyssnade på 15 miljarder timmars material i streamingtjänsten.

– Men vi har en mycket större vision för bolaget. Visionen är att bli en världsledande ljudplattform, säger han.

Stor potential att växa

Målet är nu att bredda utbudet och att på sikt få upp andelen på annat lyssnande än på musik till över 20 procent.

– Vi börjar med podcasts, säger Ek.

Uttalandet görs sedan Spotify i samband med bokslutet för 2018 meddelat att man köper två bolag: podcast-producenten Gimlet Media och podcast-plattformen Anchor.

– Det finns stor potential att växa kraftigt på det området, säger Ek.

Några prislappar har inte avslöjats, men i förhandsspekulationerna i branschpressen i USA har det talats om att Gimlet går på cirka 200 miljoner dollar. Spotify utesluter inte nya förvärv och har budgeterat för att uppköp för sammanlagt 400-500 miljoner dollar under 2019.

Alla togs inte på sängen av beskedet om bolagets första rörelsevinst.

– Jag är faktiskt inte så överraskad. Premiumanvändarna ökade som förväntat, däremot var lönsamheten lite bättre än vad jag hade räknat med, säger Tomas Otterbeck, techanalytiker på aktieanalysfirman Redeye.

Berg- och dalbana på börsen

Han påminner om att bolaget redan vid förra kvartalsrapporten för tre månader sedan flaggade för att det första positiva rörelseresultatet inte var långt borta.

Inför första bokslutet som börsnoterat bolag hade aktien efter en kurskollaps under hösten 2018 återhämtat sig till nästan 140 dollar per aktie. Reaktionen på bokslutet var dock negativ, med ett kursfall på drygt 5 procent till drygt 132 dollar på New York-börsen.

Spotifys aktie har åkt berg- och dalbana på New York-börsen sedan noteringen i april i fjol, då introduktionskursen sattes till 166 dollar per aktie.

Resultatlyftet kan ha påverkats av ett optionsprogram kopplat till aktiekursen som gick ner kraftigt i december, enligt Tomas Otterbeck. Och han tror inte att aktieägarna ska räkna med den här typen av resultat den närmaste tiden.

– Intentionen är inte att visa stor lönsamhet, säger han.

För bolag som Spotify handlar det mesta just nu i stället om att ta marknadsandelar och försvara sin position gentemot konkurrenter som hårdvarujätten Apple och den annonsdrivna sökjätten Google.

– Deras strategi är att fortsätta vara störst och det kostar, säger Otterbeck.

Försäljningstillväxt bromsar

En annan faktor som kan ha påverkat börsens bedömning av Spotifys rapport är att den snabba tillväxten i antal så kallade premiumabonnenter har ett tydligt pris. Många nya premiumabonnenter lockas in i tjänsten med familje- och studenterbjudanden. Det trycker ned bolagets så kallade arpu, det vill säga den genomsnittliga tillväxten per användare, med 7 procent under fjärde kvartalet.

Expansionen i tillväxtländer ger samtidigt inte det lyft som man skulle kunna vänta sig. Köpkraften är betydligt lägre där och negativa valutaeffekter äter upp en hel del.

En annan negativ trend är att Spotifys försäljningstillväxt bromsar in. Försäljningen under 2018 ökade med 29 procent, vilket kan jämföras med 39 procent 2017 och över 50 procent 2016.

I sin prognos för 2019 räknar Spotify med att denna utveckling fortsätter. Intäkterna väntas lyfta 21-29 procent till 6,35-6,80 miljarder euro, vilket beräknas ge en förlust för helåret på 200-360 miljoner euro.