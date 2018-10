Stigande vinst för Facebook - aktien lyfter

Facebooks vinst steg med nio procent till 5,14 miljarder dollar eller 1,76 dollar per aktie under tredje kvartalet. Vinsten var större än väntat under perioden som slutade den 30 september - i snitt hade analytikerna förväntat sig 1,48 dollar per aktie. Resultatet kan jämföras med 4,7 miljarder dollar i vinst under samma period i fjol (1,59 dollar per aktie).

Men samtidigt har företaget lockat färre nya användare och har lägre omsättning än vad analytikerna förväntat sig. Aktien steg med omkring 3 procent i efterhandeln på New York-börsen efter att först ha sjunkit kraftigt.

Marknaden hade räknat med att Facebook skulle uppvisa 2,29 miljarder månatliga användare, men det slutade på 2,27 miljarder. Omsättningen missade förväntade 13,78 miljarder dollar och landade på 13,73 miljarder.

Facebook försöker också återhämta sig från skandalerna kring hur utomstående aktörer har använt användaruppgifter på oriktigt sätt.