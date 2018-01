– Det här är i första hand till fördel för konsumenterna som får tillgång till ett brett utbud av tjänster, säger Com hems vd Anders Nilsson, som kommer att bli vd i "nya" Tele2, till TT.

Samuel Skott, vd på Tele2 Sverige, fyller i:

– Poängen med den här affären är att vi blir starkare tillsammans och kan erbjuda alla digitala tjänster som konsumenter och företag i Sverige vill ha.

Bonus

Det ligger stora vinster i att slå samman våra nät, säger Samuel Skott som dock inte vill gå in på vad affären kan betyda i form av eventuella personalnedskärningar.

– Det handlar om två kompletterande verksamheter. På konsumentsidan håller vi på med mobila tjänster medan Com hem har bredband och innehåll. Vi kommer att behöva kompetenser från alla hörn i båda bolagen.

Om framtiden är oviss för personalen så kan ledningspersoner se fram emot att bli rikligt belönade.

I pressmeddelandet från bolagen där affären presenteras framgår att koncernledningarna och vissa nyckelpersoner kan få upp till två årslöner i bonus relaterat till sammanslagningen.

Tele2-aktien pendlar kring nollstrecket i börsöppningen medan Com hem-aktien rusar med runt tio procent.

Tele2 betalar Com hems aktieägare, dels en kontant del, dels i form av Tele2-aktier. Totalt värderar affären ett pris på Com hem på 26,5 miljarder kronor eller 146 kronor per aktie, baserat på genomsnittskursen i Tele2 de senaste 30 dagarna.

Det innebär en kurspremie för Com hems aktieägare på närmare tolv procent baserat på slutkursen 9 januari.

Låg i luften

Bengt Nordström, vd och analyschef på konsultbolaget Northstream, är inte särskilt överraskad över affären.

– Den här sammanslagningen har legat lite i luften ett tag. Så den är inte så jätteöverraskande, i och med att Kinnevik gick in och investerade i Com hem förra året, säger han.

Han ser sammanslagningen som en del i en konsolideringstrend på en kommunikationsmarknad som inte växer.

– I och med den här affären har Sverige tre konvergenta operatörer som har hela innehållet i sin verksamhet. Det är Telia, Tele2 och Telenor. Det blir en marknad med tre aktörer som har samma tjänsteutbud och konkurrens däremellan.

– Tele2 har flyttat fram sina positioner ganska mycket i och med att man köpte TDC 2016, då man fick in en stor företagsmarknadsoperatör i verksamheten. Och så kommer det här steget med Com hem. Det blir en intressant aktör på marknaden.

Samordningsvinster

Enligt företagens beräkningar ger affären synergieffekter på 450 miljoner kronor i besparingar och lika mycket i ökade intäkter, enligt Samuel Skott.

Sammanslagningen sker genom en aktiebolagsrättslig fusion, vilket innebär att Com hem tas över av Tele2.

Com hems styrelse rekommenderar enhälligt att aktieägarna röstar för en fusion, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Självklart innebär fusionen att Telia för första gången kommer att få en stor utmanare på alla områden: mobila tjänster och bredband, fast bredband och tv-tjänster.

– Vi är och har alltid varit stora vänner av konkurrens och i den mån vi kan öka konkurrensen genom att skapa bättre erbjudanden så är det naturligtvis bara positivt, säger Samuel Skott.

Affären måste godkännas

För att sammanslagningen ska gå igenom krävs att aktieägarna vid respektive bolagsstämma säger ja.

Tele2:s och Com hems största aktieägare Kinnevik, som har 30,1 procent av aktierna och 47,6 procent av rösterna i Tele2 och 18,7 procent av aktierna och rösterna i Com hem, kommer att rösta ja för fusionen, skriver Com hem och Tele2 i pressmeddelandet.

Konkurrensmyndigheter behöver också godkänna affären.