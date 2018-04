Tummen upp för Facebooks kvartalsrapport

Nettovinsten under första kvartalet steg från 3,1 till 5 miljarder dollar, eller från 1,0 dollar per aktie till 1,7 dollar per aktie, jämfört med för ett år sedan.

Den totala omsättningen steg med 49 procent till 12 miljarder dollar, vilket var mer än vad analytiker i genomsnitt hade förutspått.

Facebook har satsat hårt på framför allt på videoinnehåll på plattformen och den huvudsakliga delen av företagets affärsverksamhet, annonsomsättningen, steg med 50 procent de första tre månaderna 2018.

Även antalet månatliga användare ökade det första kvartalet, med 13 procent jämfört med ett år tidigare, till 2,2 miljarder.

Facebooks aktie steg i efterhandeln efter beskedet och gick upp runt 2,2 procent. Aktien har annars fallit 9,5 procent i år, tyngd av de skandaler som briserat runt den sociala mediejätten.

Framför allt handlar det om skandalen kring dataanalysföretaget Cambridge Analytica och hur användares data har använts. Analytiker har sagt att kvartalsrapporten skulle kunna ge en indikation om hur stor skada detta har haft på företaget.