14 skadade när Backstreet Boys skulle spela

Minst 14 personer fick föras till sjukhus efter det att entrén till ett konsertområde blåst omkull i Oklahoma, rapporterar CNN.

De amerikanska banden Backstreet Boys och 98 Degrees skulle uppträda på utomhusscenen.

Konsertområdet evakuerades när ett oväder drog in, men arrangören uppger att cirka 150 personer inte lyssnade på personalens varningar. Enligt uppgift öste regnet ner och det blåste över 35 meter i sekunden.

Backstreet Boys-medlemmen Kevin Richardson beklagar på Twitter att de fick ställa in, men påpekar att säkerheten kommer först och att konsertbesökarna ska behålla sina biljetter eftersom "Backstreet WILL BE BACK".