Abba-ljudteknikern Bernard Löhr prisas

Nu står det klart att den svenske ljudteknikern Bernard Löhr tilldelas hederspriset "Den gyllene regeln". Utmärkelsen delas ut årligen av ljudteknikernas intresseorganisation SSES för att uppmärksamma banbrytande och särskilt skickliga svenska ljudtekniker och producenter.

Bernard Löhr är ett välkänt namn inom branschen. Han har arbetat med stora musiker som Celine Dion, Robyn, Westlife, Tomas Ledin och Lisa Nilsson och står bakom ljudarbetet till musikalerna "Chess" och "Kristina från Duvemåla". Löhr har arbetat nära Benny Andersson och Abba sedan tidigt 80-tal, nu senast med inspelningen och mixningen av musiken till filmen "Mamma mia! Here we go again", som har premiär i nästa vecka.

Årets pris har tillverkats av en volymregel från ett mixerbord som Bernard Löhr använde sig av under 70- och 80-talet, bland annat i arbetet med Abba-skivan "Voulez-Vous".