AbramoviÄ? och Ulay återförenas - för memoarer

Den kända konstnärsduon Marina AbramoviÄ? och hennes förre älskare Ulay ska skriva en bok om sitt tolv år långa samarbete och partnerskap, enligt Artnet.

Paret träffades 1975 och hade en intensiv kärleksrelation innan de gjorde slut i en dramatisk scen på Kinesiska muren 1988. Paret pratade inte med varandra på flera år, men kärlekshistorien tog en ny vändning när AbramoviÄ? ställde ut på Metropolitan museum of modern art i New York 2010.

Performanceverket "The artist is present" gick ut på att konstnären själv satt på en stol och vem som helst kunde sätta sig mitt emot för att under tystnad betrakta henne. Ett klipp från utställningen blev viralt då den gamla kärleken Ulay - som egentligen heter Uwe Laysiepen - kom till muséet utan förvarning och placerade sig på stolen, vilket framkallade äkta tårar hos AbramoviÄ?.

Trots en del turbulens i relationen har de två nu bestämt sig för att skriva sina gemensamma memoarer.

– Det finns så många otroliga anekdoter som de flesta inte hört. De kommer att låta som sagor, säger Ulay till Artnet.