"Akademien kan rasa ihop av konflikten"

Sara Danius är den sämsta av alla ständiga sekreterare sedan Svenska Akademien skapades 1786. När ledamoten och tidigare ständige sekreteraren Horace Engdahl skrev så i en debattartikel på tisdagsmorgonen gick startskottet för ett krig inför öppen ridå.

Han gick även till hård attack mot ledamöterna Peter Englund, Kjell Espmark och Klas Östergren, som i förra veckan valde att lämna sina stolar.

Oresonlig konflikt

Förläggaren Svante Weyler tycker inte att det är svårt att läsa av syftet med det öppna bråket.

– Horace Engdahl vill att den här konflikten ska bli oresonlig. Han och andra agerar för att stänga alla möjliga vägar tillbaka för den grupp som lämnat Akademien - det är bara så det kan tolkas, krisen ska explodera, säger han.

Däremot tror han inte utspelet kommer i affekt.

– Ingenting sker i misshugg, allt de här erfarna ledamöterna säger på alla sidor är noga övervägt och övertänkt. Det måste man utgå ifrån eftersom det här är personer som har låtit bli att svara på frågor i 30 år.

Enligt Weyler förefaller det som om flera av ledamöterna "med berått mod ser framför sig en definitiv klyvning av Akademien"

– Och därmed en kanske en sorts nystart med en helt annan Akademi där de kritiska rösterna har försvunnit.

"Akademien är folkkär"

Författaren Sigrid Combüchen anser att det enda vettiga för Svenska Akademien att göra nu är att tidsbestämma sina förordnanden.

– Det har talats om att ledamöter ska få lov att träda ut, men det är en ostyrd förnyelse, något som är bra är om man styr - att folk från början vet hur länge de har på sig att göra ett intryck. Men jag tror absolut inte att det blir så. Jag menar att Akademien är folkkär. Folk tycker om att ha kungahus och ett litterärt frälse av detta slag, och tycker om att beundra något sådant, säger hon och fortsätter:

– Det är ett slags folkkärlek som jag tycker är osund. Gärna Gunde Svan men inte Svenska Akademien. Men som sagt, jag tror att de kommer att kämpa hårt för att ha kvar den som den är, och jag tror att kungen gärna vill att det ska vara så. Det finns ju inga andra livstidsfångar förutom han annars.

"Inte förenligt med lagstiftning"

Claes Sandgren, professor emeritus i civilrätt, säger att man måste vara klar över att svensk lagstiftning gäller före Svenska Akademien och att man måste börja tolka sina stadgar i ljuset av samhällsutvecklingen.

– Det där sammantaget innebär att man till exempel visserligen väljs på livstid som ledamot och man får vara det på livstid, men man måste inte vara det på livstid. Det är helt otidsenligt att tvinga någon att vara kvar och det är inte heller förenligt med den lagstiftning som nu finns, och som har sitt ursprung i europeisk rätt, säger han.

TT: Vad händer med Akademien om den inte börjar förnya sig eller tolka stadgar efter rådande situation?

– Den blir allt mindre funktionsduglig skulle man kunna uttrycka det, och den kommer att brista i legitimitet, om man inte anpassar sig till dagens samhälle.

Litteraturprofessorn och författaren Ebba Witt-Brattström, som har varit en av Svenska Akademiens fränaste kritiker och tidigare var gift med Engdahl, säger att "lag Engdahl" ger sig in i en förlorad kamp.

– Alla förstår väl det vad det handlar om, att det är en extrem gammalpatriarkal struktur som de försvarar, med hänvisning till Gustav III och 1700-talet, det funkar inte mer.

TT: Innebär detta slutet för Akademien?

– Absolut. "This is not the end but the beginning of the end", som Churchill sade, han fick ju också Nobelpriset