Angela Bassett om polisrollen: "Blev chockad"

Hon är fortfarande mest känd för rollen som Tina Turner i filmen "Tina - What's love got to do with it", men har på sitt cv också filmer som "Strange days", "This means war" och den långa tv-serien "American horror story". I början av 2019 får vi höra, inte se, henne som en av rösterna i nya Transformers-filmen "Bumblebee".

– Det var en utmaning. Jag tappade nästan rösten, det var mycket skrikande. Men det är intressant, det är som att göra rösten till en tecknad film. Jag gör rösten på olika sätt och så animerar man efter det. Jag gillar det, att själv testa och att sedan ge dem bakom kameran möjligheten att se vad som är bäst att använda.

Verklighetsbaserat

Dramaserien "9-1-1", som skildrar blåljuspersonal i Los Angeles, är inne på sin andra säsong. Bassett, som spelar en polis, säger:

– När vi gjorde den första säsongen trodde jag att allt var påhittat. Jag blev chockad när jag förstod att storyn om barnet som spolats ner i en avloppsbrunn var sann, det hade verkligen hänt. Då insåg jag att allt har sin bakgrund i verkliga händelser och att manusförfattarna sedan arbetar vidare från det.

Inför inspelningen har hon träffat och tränat med riktiga poliser.

– Det är intressant att ser hur poliskåren förändrats. Förr var den så oerhört mansdominerad. Det håller på att bli bättre nu, säger Angela Bassett.

"Sann konstnär"

Hon hade en stor roll i "Black Panther", en av de hittills mest framgångsrika superhjältefilmerna. Varför blev den så stor?

– Det berodde först på regissören Ryan Coogler. Han är en sann konstnär, han hade en vision och han höll fast vid den. Och han fick stöd från inte bara alla på Marvel, utan också från alla som jobbade med filmen.

Det har sagts att Coogler, inte helt oväntat, förbereder en uppföljare till "Black Panther" - ännu är dock inget avslöjat om skådespelare.

Den andra säsongen av "9-1-1" sänds just nu på Fox Sverige.