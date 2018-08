Anklagar Argento för sexövergrepp: Skämdes

Asia Argento blev en av metoo-rörelsens förgrundsgestalter när hon vittnade om att filmproducenten Harvey Weinstein utsatt henne för våldtäkt. Nu anklagas hon själv för sexuella övergrepp av den i dag 22-årige amerikanske skådespelaren.

Uppgifterna har cirkulerat i medier i några dagar, men först nu väljer Jimmy Bennett att själv berätta om händelserna, som ska ha inträffat för fem år sedan.

"Då trodde jag att det fortfarande fanns ett stigma kring att vara i den situationen som en man. Jag trodde inte att folk skulle förstå händelsen, som inträffade ur en tonårspojkes synvinkel", säger han i ett uttalande till The Hollywood Reporter.

Nekar till anklagelserna

Bennett säger att traumat efter händelsen kom upp till ytan när Argento själv trädde fram som offer i höstas, men att han fortfarande skämdes och inte ville bli del av det offentliga samtalet.

"Jag berättade först inte min historia, eftersom jag valde att hantera saken privat med personen som gjort mig illa", säger han.

I ett uttalande från i tisdags nekar Asia Argento till beskyllningarna och säger att hon inte haft någon sexuell relation med Bennett. Hon säger sig också vara "djupt chockad och sårad över att behöva läsa nyheter som är helt falska".

Samtidigt medger Argento att hon med hjälp av sin dåvarande pojkvän, den nu avlidne stjärnkocken Anthony Bourdain, har betalat motsvarande 3,4 miljoner kronor till Bennett, skriver kändissajten TMZ. Enligt Argento blev hon krävd på pengar av Bennett och valde till slut att betala för att bli av med honom.

Anonym källa

Anklagelserna dök upp i The New York Times i söndags, efter att en anonym källa skickat dokument om transaktionen till tidningen. Enligt uppgifterna krävde Bennett via sin advokat i november förra året Argento på skadestånd för förlorad inkomst till följd av psykiskt lidande.

De misstänkta övergreppen ska ha ägt rum på ett hotellrum i Kalifornien 2013. Då var Bennett 17 år och Argento 37. I delstaten är den lagliga åldern för sex 18. Skådespelarna ha varit bekanta sedan tidigare då Bennet spelade Argentos rollfigurs son i filmen "The heart is deceitful above all things" från 2004, som Argento också regisserade.

Polisen i Los Angeles uppgav i måndags att man skulle kontakta Bennett för att utreda eventuella brott.

På tisdagen meddelade Argento att hon valt att ställa in sin medverkan på den holländska musikfestivalen Le Guess Who?, som äger rum i november, skriver Billboard.