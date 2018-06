Anrik utställning svängde om Banksy-verk

Gatukonstnären Banksy skickade in ett konstverk till Royal Academys sommarutställning under pseudonymen Bryan S Gaakman - men verket nekades av utställningen, enligt Dazed.

"Jag skickade in en tidig version till RA sommarutställning under pseudonymen Bryan S Gaakman - ett anagram över ett "banksy anagram". Det nekades. En månad senare fick jag ett mejl från samordnaren Grayson Perry som undrade om jag kunde skicka in någonting, så jag skickade det igen. Nu hänger det i galleri 3.", skriver Banksy på Instagram.

Verket har titeln "Vote to love" och föreställer en affisch från juni 2016 då Storbritanniens röstade om sitt medlemskap i EU.

Till New York Times har Royal Acadamy kommenterat beslutet, och menar att det verk som nu är med i utställningen är annorlunda än det som först skickades in.