Antihjältar: Guns N' Roses

Det räckte egentligen med att lyssna på de första takterna i "Welcome to the jungle", som inleder "Appetite for destruction" för att förstå hur det låg till.

Här kom ett gäng missanpassade psykfall och knarkare från Hollywoods bakgator och bjöd på sex, utlevelse, ursinne, kaos, upplopp och massförstörelse i en tid då övriga rockband lät träligare än någonsin.

"Världens farligaste band", enligt rockpressen.

Fast egentligen var de väl mest farliga för sig själva. Och för skivbolagsbossen David Geffen, som med stigande panik såg på när hans lika delar skyddslingar och investering accelererade mot avgrunden.

Alltsammans gjorde en tolvåring i staden Motala, tusen mil från Los Angeles och ljusår från Paradise City, lika delar förälskad som vettskrämd - och beredd att försvara sina hjältar till sista blodsdroppen. "Get in the ring, motherfucker!"

Men en bra antihjälte gränsar till skurk, och snart blev det omöjligt på riktigt att gilla Guns Nâ?? Roses.

Steven Adler kickades, Slash rök några år senare. Kvar till slut fanns bara en skurkstat, styrd av en galen och allt mer isolerad diktator. Axl Rose pillade med samma (ganska trista) album i 17 år, han gjorde allt uslare konserter, när han behagade dyka upp, och friserad i röda cornrows bet han en svensk dörrvakt i låret.

Men en antihjälte går alltid att förlåta. Guns N' Roses är tillbaka med Axl, Duff och Slash samlade på samma scen efter två decennier. Miljoner fans fyller världens stadiumläktare och enligt kritiker har bandet aldrig varit så här punktliga och samspelta.

Då spelar det liksom ingen roll att Guns N' Roses är dinosaurier, hopplöst ur fas med en samtid som helst vill ha godhjärtade stjärnor som bjussar på sig själva på Instagram.

Bandets oförblommerade sexism från förr gifter sig dessutom riktigt illa med dagens metoo-tider. Och om "Mad Max: Fury road" har lärt oss något så är det att bredbent och brötig elgitarr är själva symbolen för patriarkalt förtryck.

Men män i 40-årsåldern plöjer ändå rockbiografiernas gamla rövarhistorier med samma slags rysande välbehag som en tioåring som samlar fakta om en annan stor antihjälte, Tyrannosaurus Rex. Men till skillnad från dinosaurien verkar Guns N' Roses ha överlevt sitt meteoritnedslag.