Årets Guldkatt går till Rigmor Gustafsson

Under samma gala på musikklubben Fasching i Stockholm blev jazztrummisen Jon Fält utsedd till årets musiker. Årets kompositör är Lisa Ullén och årets grupp We Float. Priset för årets nykomling vann den 26-årige pianisten Povel Widestrand.

Det är över 20 år sedan Rigmor Gustafssons debutalbum "In the light of day" kom. Sedan dess har hon uppmärksammats både i Sverige och internationellt och släppt en rad album, varav flera har sålt guld. Just nu jobbar den värmländska jazzsångerskan med att färdigställa sitt elfte album.

Utöver de fem pristagarna fick Bosse Stenhammar ta emot juryns specialpris för sina "betydande insatser för svenskt jazzliv". Stenhammar har bland annat startat Stockholms jazzfestival som han drev under 20 år.

P2 Jazzkatten har prisat svenska jazzmusiker sedan 1993. Årets grupp och Guldkatten röstar publiken fram tillsammans med Sveriges Radios jury.