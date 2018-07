Ariana Grande har släppt singel - för tidigt

Om en dryg månad kommer Ariana Grandes efterlängtade album "Sweetener". Den 20 juli skulle hon släppa den nästan lika efterlängtade singeln "God is a woman".

Så länge orkade hon dock inte vänta.

I stället lät sångerskan sina fans lyssna på låten redan natten till fredag, amerikansk tid. En vecka tidigare än planerat.

Grande har tidigare beskrivit låten som "sexuell kvinnlig makt, och hur kvinnor bokstavligen är allt, och hur universum finns inom oss", skriver Billboard.

Tidigare i år släppte den nyblivna 25-åringen låtarna "The light is coming", med Nicki MInaj, och "No tears left to cry".

Albumet "Sweetener" släpps den 17 augusti.