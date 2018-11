Ariana Grande når sin första Billboard-topp

Ariana Grandes senaste singel "Thank u, next" har klättrat ända upp till toppen på den prestigefulla listan Billboard Hot 100, rapporterar Billboard. Det är första gången den 25-åriga popstjärnan når en förstaplacering på listan under sina fem år som artist.

Låten handlar om hur Grandes relationer påverkat hennes personliga utveckling. Bland annat uttrycker hon tacksamhet mot den senaste expojkvännen Pete Davidson och artisten Mac Miller, som gick bort tidigare i år.

I och med sin nya placering puttar Ariana Grande ner Maroon 5-låten "Girls like you", som legat etta på listan under sju veckors tid.