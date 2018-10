Asghar Farhadi prisas på Stockholms filmfestival

För 29:e gången anordnas Stockholms filmfestival och hederspriser ska delas ut, en tävling om världens tyngsta filmpris - den 7,3 kilo tunga Bronshästen - avgöras samt 159 filmer från 60 länder visas.

Festivalen uppmärksammar i år demokrati, och kampen för demokrati, i sin spotlight-sektion "Democracy in danger". Bland annat skildras Kinas ökade press på dissidenter i "A family tour", den ryska propagandamaskinen i "Our new president" samt Michael Moores nya Trumpsatir "Fahrenheit 11/9".

Guldpalmsvinnare

"Vi är oerhört stolta över årets program där vi presenterar några av årets absolut bästa filmer. Vi har fler kvinnliga filmskapare än någonsin tidigare och vi sätter fokus på en demokrati som utmanas av populism och fake news", säger Git Scheynius, festivalchef, i ett pressmeddelande.

Japan som filmland märks också på festivalen. Årets Guldpalmsvinnare "Shoplifters" av Hirokazu Kore-Eda visas, liksom klassikern "Spirited away" av Hayao Miyazaki och ett knippe andra japanska filmer som visar bredd och spets.

Kostymdrama avslutar

Sedan tidigare är det känt att Gunnel Lindblom tilldelas Stockholm achievement award samt att regissören Mary Harron hedras med Stockholm lifetime acheivement award. Den iranske mästarregissören Asghar Farhadi (Nader och Simin - en separation", "The salesman") tilldelas Stockholm visionary award och visar sin nya film "Alla vet", en kidnappningshistoria med förvecklingar, med Penélope Cruz och Javier Bardem.

Avslutningsfilmen blir kostymdramat "The favourite" med Rachel Weisz och Emma Stone i regi av Yorgos Lanthimos.

Stockholms filmfestival äger rum den 7-18 november.