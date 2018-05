Avicii-låtar laddades upp illegalt

Två låtar av Avicii ska ha laddats upp på Spotify utan tillstånd, skriver Aftonbladet. Låtarna laddades upp som en EP och dök upp på Aviciis profil på streamingtjänsten under lördagen. Den ena, "I'll be gone" gästas av Kent-sångaren Joakim Berg. Den andra är en låt som tidigare släppts med Dan Reynolds.(TT)