Aviciis död påverkar svenskars lyssningsvanor

När Spotify redovisar sin lyssningsstatistik för 2018 dominerar Avicii. Artisten, som egentligen hette Tim Bergling, gick bort i april och hans låt "Without you" är den mest spelade på strömningstjänsten i år. Även tre av hans plattor tar sig in på listan över de mest spelade albumen i Sverige i år.

"Aviciis otroligt tragiska bortgång i april fick fansen att finna tröst i musiken", säger Jenny Hermanson, nordisk vd på Spotify, i ett pressmeddelande.

Även hiphopparen XXXTentacion, som sköts till döds tidigare i år, tar stor plats på listorna.

En grupp som har gjort succé i år är Hov1, vars musik är tredje mest spelad i Sverige. Deras album "Gudarna på Västerbron" ligger också på en andraplats bland de mest spelade i landet, efter Post Malones "Beerbongs & Bentleys".

Den mest spelade kvinnliga artisten i Sverige är Sia, följd av Dua Lipa. På en tredjeplats hamnar Molly Sandén, som tidigare i år släppte albumet "Större".

Ingen kvinnlig artist eller grupp har tagit sig in bland de mest spelade artisterna, varken i Sverige eller globalt. Även på den globala listan över de mest spelade låtarna är det tomt på kvinnor.