Axwell & Ingrosso avslutade Summerburst

När festivalen Summerburst var i Göteborg i början av juni fick Axwell & Ingrosso avsluta den första av de två festivaldagarna. Efter det framträdandet skrev Aftonbladet att duon "är störst på Summerburst". Kanske är det just därför som dj-stjärnorna fick stå för festivalens finalnummer på Stockholms Stadion under lördagsnatten.

Oaktat världsstjärnor som Alan Walker, Martin Garrix och Galantis som alla var en del av årets spelschema tycks den svenska dj-duon betraktas som festivalens absolut största publikmagnet. Under kvällen spelades hitlåtar som "More than you know" och "Dreamer"

Axwell & Ingrosso består av de tidigare Swedish House Mafia-medlemmarna Axel Hedfors och Sebastian Ingrosso. Nyligen bekräftade den tredje medlemmen Steve Angello att gruppen kommer att återförenas under 2019, fem år efter uppbrottet.

Musikfestivalen Summerburst inriktar sig på elektronisk dansmusik och äger rum i både Stockholm och Göteborg i juni.