Axwell & Ingrosso eldade Ullevi-publiken

De svenska dj-stjärnorna Axwell & Ingrosso var dragplåster i fredagskvällens värme på Summerburst i Göteborg.

Redan i andra låten stod Sebastian Ingrosso på dj-båset och triggade publiken, rapporterar Aftonbladet.

De spelade bland annat Swedish House Mafia-klassikerna "Antidote" och "Donâ??t you worry child". I mars återförenades SHM på festivalen Ultra i Miami, USA, och under en spelning i New York förra helgen hintade Axwell & Ingrosso om fler spelningar.

I Göteborg fortsatte det:

– Jag, Sebastian och en kille som heter Steve gjorde en grej i Miami. Vi kanske borde göra samma sak i Sverige också, eller vad säger ni? sade Axel "Axwell" Hedfors från scenen enligt Aftonbladet.

Summerburst är tillbaka på Ullevi för sjunde gången. 26 000 människor väntas besöka housefesten under helgen.

Summerburst hålls i Göteborg den 1-2 juni och i Stockholm den 15-16 juni.