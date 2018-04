Band of Horses hyllar Drottninggatan-offer

Det amerikanska indierockbandet Band of Horses har släppt en hyllningslåt till terroroffret Chris Bevingtons ära, rapporterar Aftonbladet.

Spotify-anställda Chris Bevington dog för exakt ett år sedan under terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm - och Band of Horses frontmannen Ben Bridwell spelade bandets hitlåt "No one's gonna love you" på Chris begravning.

Nu har bandet i samarbete med svenska musikerna Jesper Nordenström och Ola Gustafsson släppt en Stockholmsversion av låten.

"Jag kunde knappt framföra hela låten den dagen utan att bryta ihop", skriver Ben Bridwell om begravningen på bandets Facebooksida och tillägger:

"Jag är stolt över vårt arbete och jag hoppas att det hjälper en fin familj att fira minnet av sin älskade."